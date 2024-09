Real Madrid : Mbappé fait déjà mieux que Benzema

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Après avoir disputé seulement neuf matchs avec le club merengue, le capitaine de l'équipe de France fait déjà forte impression. En effet, Kylian Mbappé est le troisième joueur le plus décisif pour ses débuts au Real Madrid.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises à l'issue de sa septième saison passée à Paris. En fin de contrat le 30 juin, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mbappé affole déjà les compteurs au Real Madrid

Avant sa blessure, Kylian Mbappé a joué tous les matchs du Real Madrid, et ce, en tant que titulaire. Au total, le nouveau numéro 9 merengue a disputé neuf rencontres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Kylian Mbappé s'est particulièrement illustré pour ses débuts à la Maison-Blanche.

Mbappé rejoint Ronaldo et Bellingham sur le podium

Comme précisé par Foot Mercato, Kylian Mbappé est le troisième joueur le plus décisif de l'histoire du Real Madrid, et ce, après neuf matchs disputés. En effet, l'attaquant français a inscrit sept réalisations et délivré une passe décisive sous la houlette de Carlo Ancelotti. Transféré au Real Madrid lors de l'été 2023, Jude Bellingham est en deuxième position (8 buts et 3 passes décisives), tandis que Cristiano Ronaldo est à la première place (9 buts et 1 passe décisive). Kylian Mbappé fait donc mieux que Karim Benzema (3 buts et 2 passes décisives) et Raul (3 buts et 5 passes décisives), qui ont marqué le Real Madrid de leur empreinte lors de leur passage.