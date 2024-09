La «sensation» du Real Madrid plombée par Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato 2024 en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Mais l’arrivée du capitaine de l’équipe de France a poussé Carlo Ancelotti à reculer Jude Bellingham d’un cran pour lui faire de la place. Et cela serait la cause des quelques difficultés de l’Anglais depuis le début de saison.

Si le Real Madrid s’est montré plutôt discret sur le mercato avec seulement deux nouvelles arrivées, les Merengue ont malgré tout frappé fort. Le club madrilène s’est attaché les services de Kylian Mbappé pour 0€, puisqu’il était libre depuis son départ du PSG. Mais son arrivée n’a pas été nécessairement bénéfique pour tout le monde dans le groupe de Carlo Ancelotti.

Bellingham moins flamboyant cette saison...

Comme le rapporte MARCA, Jude Bellingham était considéré comme la « sensation » du Real Madrid la saison passée. L’international anglais en était déjà à six buts en huit matchs fin septembre 2023. Un an plus tard, le joueur de 21 ans n’a toujours pas trouvé le chemin des filets en cinq rencontres. Il faut dire que son pépin physique du début de saison, qui l’a éloigné des terrains pendant 24 jours, ne l’a pas aidé. Mais Jude Bellingham est également plombé par les choix tactiques de Carlo Ancelotti.

... et victime de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid ?

Le média espagnol rapporte que l’entraîneur du Real Madrid a décidé de reculer l’Anglais d’un cran pour le repositionner au milieu de terrain afin de faire de la place à Kylian Mbappé dans son trio offensif, mais aussi pour combler le vide laissé par le départ à la retraite de Toni Kroos. Sans le vouloir, le capitaine de l’équipe de France est l’une des causes du début de saison moins flamboyant de Jude Bellingham, qui reste malgré tout une pièce maîtresse du Real Madrid.