Real Madrid : Polémique raciste en Espagne, la sortie poignante de cette star !

Assez souvent touché par des attaques racistes depuis son arrivée Real Madrid, Vinicius Jr a pris la parole à plusieurs reprises pour lutter contre ce fléau encore trop présent dans le football. Le Brésilien avait fondu en larmes lors d'une conférence de presse à propos de ce sujet en mars dernier. Une scène reprise dans un documentaire retraçant la première saison de Jude Bellingham au club. D'ailleurs, ce dernier a tenu à apporter son soutien à Vinicius Jr.

Lors du derby attendu entre le Real Madrid et l'Atlético, des supporters Colchoneros voudraient mettre en place un projet révoltant. En effet, certains fans souhaiteraient se rendre au stade masqués, et ce, pour insulter Vinicius Jr. Mais heureusement pour la star brésilienne, elle peut compter sur le soutien de Jude Bellingham.

« C'est difficile de voir Vini comme ça »

Dans un documentaire sur ses premiers pas au Real Madrid, Jude Bellingham a fait passer un message fort à Vinicius Jr, qui a fini en larmes en conférence de presse à cause d'actes racistes à son encontre. « La conférence de presse de Vinicius, lorsqu'il a parlé de la question du racisme... il a très bien parlé. Il avait l'air si triste et s'est mis dans tous ses états. C'est difficile de voir Vini comme ça, le Vini que je connais est toujours souriant, alors ça m'a vraiment touché. Il a parlé d'arrêter de jouer ou de quitter l'Espagne. Nous devons simplement le soutenir et faire en sorte qu'il se sente aimé » confie-t-il dans des propos rapportés par AS.

Bellingham monte au créneau pour Vinicius Jr

Très en vue en Espagne au vu de son talent et de son rôle au Real Madrid, Vinicius Jr se positionne comme un combattant féroce face au racisme. Début septembre, ses propos sur la légitimité de l'Espagne à organiser la Coupe du monde 2030 avaient déclenché une nouvelle polémique. En Espagne comme ailleurs, la question du racisme est loin d'être réglée.