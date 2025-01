Mercato - PSG : Un champion du monde transféré, coup de tonnerre à Paris ?

Jean de Teyssière

Depuis février 2023, Presnel Kimpembe attend de refouler les pelouses avec le PSG. Formé au club, le champion du monde 2018 est revenu dans le groupe depuis la fin de l’année 2024, sans toutefois rejouer. Et il ne devrait pas faire long feu puisque son départ devrait se faire cet été.

Toujours sans la moindre minute de jouée depuis le mois de février 2023, Presnel Kimpembe avait évoqué au micro de RTL son état de santé il y a quelques jours : « Je me sens très, très bien en ce moment, sinon on ne m’aurait pas entendu. Mon retour arrive bientôt. Ce n’est pas pour rassurer les supporters, c’est simplement la vérité, sinon je n’aurais pas répondu comme cela. Les gens me connaissent et savent que je suis le soldat que je suis. Je serai de retour quand ce sera le moment. Je suis patient et j’attends le bon moment. »

«Je n’ai aucune idée de son retour»

Mais son entraîneur, Luis Enrique, ne semble pas partager le même optimisme. Récemment, le coach du PSG avait été interrogé sur le retour de son défenseur central : « Non, je n’ai aucune idée de son retour, c’est un cas très différent. Ça fait deux ans qu’il ne joue pas de façon continue. Il a eu deux rechutes de deux blessures différentes. Ce serait très risqué de penser à accélérer son processus. C’est la charge de travail et ses entraînements qui indiqueront son évolution. »

«Kimpembe, c’est direction la sortie»

Presnel Kimpembe, qui avait prolongé jusqu’en juin 2026 l'année dernière, ne devrait pas aller jusqu’au bout de son contrat. D’après Le Parisien, son aventure avec le PSG est proche de la fin : « Kimpembe, effectivement, c'est direction la sortie », a assuré le journaliste Laurent Perrin. Sortie qui pourrait avoir lieu l’été prochain et qui marquerait la fin d’une ère pour un joueur ayant disputé 236 matchs sous le maillot du club de la capitale.