Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid fait le choix parfait !

Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a déserté son habituel côté gauche, occupé chez les Merengue par Vinicius Jr, pour la pointe de l’attaque. Ancien buteur du club madrilène (1997-2005), Fernando Morientes estime que comparé au Brésilien mais aussi à Rodrygo, le Français est tout simplement la meilleure option en pointe.

Loin du PSG, Kylian Mbappé a définitivement lancé sa saison. Meilleur buteur du Real Madrid sur ce début d’exercice 2024-2025 avec sept réalisations au compteur, le Français s’accommode peu à peu à ce rôle d’avant-centre qui lui est imposé par Carlo Ancelotti.

Mbappé laissé à la pointe de l’attaque au Real Madrid

Car avec l’arrivée de l’ancienne gloire du PSG, le technicien italien a fait face à un casse-tête. Avec les présences de Vinicius Jr et de Rodrygo, Ancelotti a décidé de laisser Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, bien que ce dernier soit un ailier de formation. Utilisé dans ce rôle par Luis Enrique en deuxième partie de saison dernière, Mbappé semble progresser. Surtout que pour Fernando Morientes, le numéro 9 est la meilleure option possible dans cette position.

« Celui que j'aime le plus, c'est Mbappé »

« Oui, j'aime bien Mbappé dans l'axe. Et parmi les trois attaquants... Rodrygo ne s'adapterait pas aussi bien (au centre) et Vinicius non plus. Celui que j'aime le plus, c'est Mbappé et il se débrouille bien », a lâché le buteur espagnol auprès de AS.