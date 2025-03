PSG : Un coup de génie signé Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est, malgré ses tentatives multiples contre Liverpool, rentré bredouille après la réception des Reds au Parc des princes (0-1). Un retournement de situation n'est clairement pas à écarter au vu du passif de Luis Enrique en Ligue des champions. C'est notamment le point de Khvicha Kvaratskhelia.

27 tirs dont 10 cadrés n'ont malheureusement pas suffi pour le PSG la semaine dernière. Face à Liverpool, les hommes de Luis Enrique ont nettement dominé l'équipe d'Arne Slot qui est tout de même ressortie victorieuse de cette première confrontation en 1/8ème de finale de Ligue des champions (1-0).

«Il nous raconte beaucoup d'histoires sur son passé»

Le Paris Saint-Germain a grillé son joker au Parc des princes, mais entend bien refaire son retard et éliminer Liverpool dans le temple d'Anfield. D'ailleurs, Khvicha Kvaratskhelia compte bien s'appuyer avec le vestiaire du PSG sur l'historique joyeux d'Enrique au niveau des remontadas. « Il nous raconte beaucoup d'histoires sur son passé, qu'on doit rester focus sur notre jeu, qu'on doit essayer au maximum et faire du mieux possible. C'est notre coach et il nous donne la possibilité de jouer comme on est capables. On va faire de notre mieux et je pense qu'on a une vraie chance ».

«Je trouve ça intéressant à gérer et j'ai la capacité de le faire»

Luis Enrique a, à son tour, été invité à s'exprimer en conférence de presse sur une éventuelle remontada du PSG contre Liverpool. Pour rappel, le technicien espagnol était sur le banc de touche du FC Barcelone lors du fameux 6-1 du 8 mars 2017. « J'aurais préféré ne pas avoir à remonter quatre buts contre le PSG avec le Barça. Mais, dans ma carrière, même quand des choses vont mal, il y a quand même des éléments que l'on peut gérer. Je trouve ça intéressant à gérer et j'ai la capacité de le faire ».