OM : La signature d’un «top joueur» est annoncée

Le destin de Warren Bondo a basculé en quelques heures. Après le départ d'Ismaël Bennacer à l'OM, le milieu de terrain, qui avait débuté sa saison à Monza, a été contacté par le Milan AC lors du dernier mercato hivernal. Tout est allé très vite dans ce dossier et le deal a été bouclé en quelques heures. Le joueur tricolore est revenu sur cette journée folle.

Il est l’autre gagnant du deal Ismaël Bennacer. Contacté en urgence pour prendre la place du milieu de terrain algérien, parti à l’OM dans les dernières heures du mercato hivernal, Warren Bondo a changé de dimension. Présent à Monza depuis 2023, le joueur français s’est engagé pour quatre ans et demi avec le Milan AC. Lors d’un entretien à Foot Mercato, le joueur de 21 ans est revenu sur ce dernier jour de mercato.

Le remplaçant de Bennacer raconte son transfert

« On va dire que ça s’est fait en deux heures, c’est ça en plus (rires). Quand le mercato ouvre cet hiver, je compte rester à Monza. J’ai su qu’il y avait un intérêt de Milan, mais rien de concret. On m’a dit qu’ils ne recrutaient pas et à partir de là, je me suis donc dit “pas de problème, je ne bouge pas et je reste focus sur Monza”. Puis en sortant de mon entraînement, je vais un peu sur les réseaux sociaux pour suivre le mercato comme tout le monde, et j’apprends vers 14h que Bennacer veut partir à l’OM. Je n’avais aucune arrière-pensée à ce moment-là, sauf qu’à 17/18h, mon oncle, qui est mon agent, m’appelle pour me dire que Milan me veut après le départ de Bennacer » a confié Bondo.

« C’est un top joueur »

Selon lui, remplacer Bennacer n’est pas chose aisée car la nouvelle recrue de l’OM a marqué les esprits en Italie. « C’est un top joueur Bennacer, et il a aussi une trajectoire folle depuis son départ d’Arles-Avignon. Le remplacer, c’est quelque chose de fort, je trouve. Mais ce n’est pas forcément une pression en plus, parce que si Milan vient me chercher, c’est qu’il y a quelque chose. Maintenant, il faut prouver dans un grand club, devant 80 000 personnes, et avec une grosse pression. Je suis convaincu que je vais réussir » a confié Bondo.