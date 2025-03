Bennacer - OM : Il crie à l’injustice en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis l'arrivée d'Ismaël Bennacer à l'OM cet hiver, Valentin Rongier a vu son temps de jeu fondre, alors que ses prestations étaient plutôt correctes. Sur le plateau de Rothen s'Enflamme sur RMC ce lundi, Eric Di Méco a pris la défense du milieu de terrain français, exemplaire depuis le début de la saison.

L’arrivée d’Ismaël Bennacer a chamboulé la hiérarchie au milieu de terrain. Si Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg ont conservé leur place dans le cœur du jeu, Valentin Rongier a été déclassé. Depuis plusieurs semaines, l’ancien du FC Nantes joue les secondes rôles. Une situation que peine à comprendre Eric Di Méco.

Le coup de gueule de Di Méco

Sur le plateau de Rothen S’Enflamme, l’ancien de l’OM estime que Roberto de Zerbi aurait dû prendre son temps avant de véritablement mettre en avant Bennacer et faire reculer dans la hiérarchie Rongier.

« Il y a un problème de concurrence saine »

« Comme souvent, on préfère la nouveauté. Ce qui me gêne, c’est qu’ils ne sont jamais là en début de saison. Mais dès le premier pépin, on le fait jouer et on se rend compte que ça fonctionne. Et lorsque qu'un nouveau arrive, il passe devant, avant même qu'il ne fasse ses preuves. Je dis qu’il y a toujours un problème de concurrence saine » a confié Di Méco sur RMC.