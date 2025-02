Bennacer : Les discussions secrètes à l'OM !

La rédaction

Avec l'arrivée d'Ismaël Bennacer à l'OM cet hiver, la concurrence est plus rude que jamais au milieu de terrain. Et forcément, cela a des conséquences. Geoffrey Kondogbia peut en témoigner, lui le milieu de terrain de formation. Désormais, il évolue en tant que défenseur central à l'OM. Un repositionnement qui a fait l'objet de certaines discussions à propos desquelles Kondogbia s'est exprimé.

Arrivé à l'été 2023 à l'OM, Geoffrey Kondogbia connaît un véritable renouveau sous le maillot olympien. Après la saison dernière compliquée pour tout le monde à l'OM, le Centrafricain s'est repositionné en tant que défenseur depuis quelques mois maintenant, un rôle qui lui va plutôt bien. Ce positionnement à gauche de la défense centrale a été accentué par l'arrivée de nombreux joueurs au milieu de terrain à l'OM, notamment Adrien Rabiot, Ismaël Bennacer et Pierre-Emile Højbjerg.

« C'était déjà envisagé depuis le début de saison »

Interrogé en conférence de presse, Geoffrey Kondogbia est revenu sur l'impact de l'arrivée de Bennacer sur son positionnement avec l'OM. Désormais en défense, il a expliqué : « On en avait parlé bien avant l'arrivée d'Isma, de cette possibilité avec certains joueurs, ainsi qu'avec le coach. C'était déjà envisagé depuis le début de saison, même si j'avais commencé au milieu de terrain. On avait évoqué avec le coach que cela pourrait être une option de me voir évoluer en défense, en fonction de ce qu'il recherchait. Donc non, ce changement n'est pas lié à l'arrivée d'Isma, non. C'était un sujet qui existait bien avant son arrivée. »

Le système De Zerbi

Et à propos de ce rôle de défenseur central, Georffrey Kondogbia a également fait savoir : « Comme tout milieu de terrain, je pense qu'on préfère naturellement jouer au milieu. Après, c'est un système qui, quand on a le ballon, peut ressembler à un poste de milieu de terrain, car on essaie de ressortir proprement », explique l'ancien de l'AS Monaco. « Donc voilà, c'est quelque chose qui peut rappeler le rôle de milieu de terrain. Oui, je me sens plus à l'aise au milieu, mais cela dépend aussi du système et de la mise en place du coach pour savoir si cela me convient ou non. En l'occurrence, c'est un système qui me plaît et dans lequel je prends également du plaisir ».