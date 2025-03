Gouiri-Dembélé : La mise au point après la grosse polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le verdict a été rendu ce dimanche sur le plateau de Téléfoot. En concurrence avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, c’est Amine Gouiri qui a été élu joueur de Ligue 1 du mois de février. Mais voilà qu’une polémique avait éclaté suite à l’absence de Mika Biereth parmi les nommés. Des précisions ont alors été apportées à ce sujet.

Arrivé à l’OM lors du mercato hivernal, Amine Gouiri n’aura pas mis longtemps avant de faire parler son talent. Et voilà que les performances de l’Algérien viennent déjà d’être récompensées. En effet, auteur de 2 buts et 3 passes décisives en février, l’Olympien a remporté ce dimanche le Trophée UNFP du joueur du mois, pour lequel Gouiri était en concurrence avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.

𝐎𝐧𝐞, Two & Three … ✨



𝟏 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐞́𝐞 𝐔𝐍𝐅𝐏 𝐝𝐮 𝐉𝐨𝐮𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐢𝐬, 2 buts et 3 passes décisives en février pour bien débuter avec le club phocéen 🔵⚪️



Félicitations Amine 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/TxCytYDAwx — UNFP (@UNFP) March 9, 2025

Biereth en feu en février

Une liste de 3 nommés qui avait fait beaucoup parler. Et pour cause… En effet, un grand absent était à noter : Mika Biereth. Arrivé durant le mercato hivernal à l’AS Monaco, le Danois avait affolé les compteurs avec notamment 3 triplés durant le mois de février. Pas suffisant toutefois pour Biereth pour être nommé pour le trophée du jour du mois.

« Juste pour rappel, car il y a eu des petites polémiques »

Cette absence de l’attaquant de l’AS Monaco avait alors suscité la polémique. Face à cela, sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Séverine Parlakou a expliqué : « Juste pour rappel, car il y a eu des petites polémiques. C’est un représentant de chaque club qui vote pour le nommé et donc Biereth est arrivé en 6ème position. Important de le dire »