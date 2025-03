Transfert polémique au PSG, «j’ai pris la bonne décision» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, le PSG décidait de lâcher près de 45M€ pour recruter Lucas Hernandez alors au Bayern Munich. Un transfert qui n’avait pas manqué de créer la polémique. La raison ? Le lien du Français avec Marseille et ses précédents propos du l’OM. Malgré tout cela, Lucas Hernandez ne regrette en rien sa décision.

Après l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, Lucas Hernandez est un joueur du PSG. C’est en 2023 que l’international français est arrivé, connaissant alors sa première expérience dans l’Hexagone. Un transfert à 45M€ qui a fait polémique. En effet, d’anciens propos de Lucas Hernandez sur l’OM étaient ressortis, de quoi déclencher la colère des fans parisiens.

« J’ai dit oui tout de suite »

Plus d’un plus tard, tout cela semble être oublié. Et de son côté, Lucas Hernandez n’a aucun regret sur son choix de signer au PSG. Pour les médias du club de la capitale, il a confié : « J’étais au Bayern et il y a eu de longues discussions avant que je vienne ici, à Paris. J’ai eu beaucoup de réunions avec Luis Campos. Il m’a parlé du projet du club, des ambitions. Très vite, j’ai ressenti une connexion avec ça. Quand il m’a expliqué ce qu’il mettait en place, le coach qui allait arriver, les joueurs qui allaient signer, ça m’a stimulé et j’ai dit oui tout de suite ».

« Je n’ai pas hésité »

« J’étais dans un grand club, mais j’avais besoin de changement, de retrouver une autre ambition, un club qui vise de grandes choses comme le PSG. C’est pour ça que je n’ai pas hésité à signer ici, et je crois que j’ai pris la bonne décision. On est sur la bonne voie pour accomplir de grandes choses », a ajouté Lucas Hernandez.