Real Madrid - Vinicius Jr : Une énorme décision est prise en Espagne !

Arnaud De Kanel

Le derby de Madrid promet d'être électrique. Dimanche, le Real ira sur la pelouse de l'Atletico mais voilà que Vinicius Jr pourrait recevoir un accueil très hostile. Des supporters des Colchoneros ont lancé un mouvement sur les réseaux sociaux qui a pour but de venir au stade muni d'un masque pour insulter le Brésilien sans se faire identifier. La Liga a réagi et exige l'arrestation immédiate des instigateurs de cette manœuvre.

Week-end de derby en Espagne. Ce dimanche, l'Atletico Madrid reçoit le Real au Civitas Metropolitano. L'enceinte madrilène sera chauffée à blanc et l'ambiance promet d'être au rendez-vous pour ce choc que manquera Kylian Mbappé en raison d'une blessure. En revanche, Vinicius Jr sera bien présent et il risque une nouvelle d'être pris à partie par les supporters adverses.

Vinicius Jr encore insulté ?

Sur les réseaux sociaux, certains supporters de l'Atletico Madrid ont lancé une campagne haineuse avec le #MetropolitanoConMascarilla qui a pour but de venir au stade muni d'un masque afin d'insulter Vinicius Jr sans se faire identifier. « Certains supporters de l'Atlético portent des masques pour cacher des chants racistes ? Nous n'en avons pas parlé. Nous nous concentrons sur la victoire. Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. Si cela arrive, d'autres institutions devraient s'en occuper », a notamment confié Carlo Ancelotti en conférence de presse en réaction à ce mouvement.

La Liga s'empare du sujet

Son message a été entendu car selon AS, la Liga dénoncera et exigera l'arrestation immédiate des instigateurs de cette campagne de haine. L'institution prend le sujet très au sérieux et fait bloc derrière Vinicius Jr.