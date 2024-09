Mbappé : Le PSG tient sa nouvelle star, la presse espagnole l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il doit désormais faire sans Kylian Mbappé, le PSG s’en remet principalement à Bradley Barcola en ce début de saison, l’ancien joueur de l’OL totalisant désormais six buts en autant d’apparitions en Ligue 1. De quoi ravir les supporters parisiens, tandis que la presse espagnole se montre également impressionnée par le rendement de l’ailier.

Pour la première fois depuis sept ans, le PSG évolue sans Kylian Mbappé dans ses rangs, ce dernier rejoignant le Real Madrid en tant qu’agent libre durant l’intersaison. Les interrogations sont donc nombreuses concernant le club de la capitale, surtout qu’aucun joueur de la trempe de l’international français n’a débarqué pendant le mercato. De quoi profiter à Bradley Barcola, qui occupe une place encore plus importante après avoir sa première saison prometteuse dans la capitale. Ce vendredi, l’ancien de l’OL recruté pour 50M€ a inscrit ses cinquièmes et sixièmes buts contre Rennes (3-1), ce qui ne passe pas inaperçu en Espagne.

Barcola est le « nouveau roi » du PSG

Au lendemain de la victoire du PSG, le quotidien AS s’est enflammé pour la prestation de Bradley Barcola, qualifié de « nouveau roi » de la formation parisienne après le départ de Kylian Mbappé. « Un brillant Bradley Barcola, avec un doublé, permet la victoire du PSG contre Rennes », écrit notamment le média espagnol, ajoutant que « le PSG, même sans Mbappé, reste largement supérieur à 90 % des équipes de Ligue 1. »

Luis Enrique défend son joueur

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément pour Bradley Barcola, qui restait sur trois apparitions compliquées avec le PSG, entraînant son lot de critiques. Un traitement dénoncé par Luis Enrique en conférence de presse « Donne moi le nom d’un joueur qui est toujours bon dans l’histoire du football. Je ne crois pas qu’il y en ait un seul. C’est très ennuyant, surtout quand on parle d’un joueur jeune (22 ans). Mais même dans le cas d’un joueur de 30 ans en réalité, parce qu’aucun joueur ne joue bien tout le temps, a fait savoir l’Espagnol, rapporté par CulturePSG. Je m’excuse, mais ça m’ennuie de parler de ça (il se répète). Hier, Bradley était le diable et aujourd’hui c’est Dieu. S’il vous plait, élevons le niveau (il se répète à nouveau) ».