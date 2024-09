Rabiot : L’OM est choqué !

Alexis Brunet

C’est sans doute le transfert qui a le plus fait parler de l’été en Ligue 1. Après avoir passé plusieurs années au PSG, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre l’OM, lui qui était libre de tout contrat. Le milieu de terrain n’a plus joué de match officiel depuis la demi-finale de l’Euro, France-Espagne, mais il serait en excellente forme physique.

Doucement mais sûrement, l’OM se met à rêver. Il faut dire que de nombreux éléments sont réunis pour faire espérer aux Marseillais une grande saison. Tout d’abord, il y a eu l’arrivée d’un coach de renom avec Roberto De Zerbi, puis la réalisation d’un mercato ambitieux. À cela, il faut ajouter la cerise sur le gateau, avec l’arrivée d’Adrien Rabiot libre de tout contrat.

Rabiot est en pleine forme

Malgré son passif au PSG, l’arrivée d’Adrien Rabiot semble faire l’unanimité du côté de l’OM. Les supporters marseillais sont ravis de pouvoir compter sur un milieu de terrain de cette qualité et salivent déjà à l’idée de le voir associé avec Pierre-Emile Højbjerg. D’après les informations de L’Équipe, cela pourrait d’ailleurs se faire plus vite que prévu, car le Français a déjà choqué tout le monde à Marseille, avec son état physique. L’ancien joueur de la Juventus est très affuté, alors que son dernier match officiel remonte à la demi-finale de l’Euro entre la France et l’Espagne. Une très bonne nouvelle pour l’OM qui est bien décidé à se battre avec le PSG pour le titre en Ligue 1.

Rabiot pourra avoir du temps de jeu face à Strasbourg

Une source interne à l’OM confie d’ailleurs : « C’est un athlète, il est en très bonne condition. Après, rien ne remplace les matches, l’intensité, Il doit encore monter en gamme sur les duels, le petit jeu… » Il faudra donc sûrement attendre un peu pour voir Adrien Rabiot débuter un match officiel avec Marseille, mais il y a de grandes chances pour qu’il dispute ses premières minutes avec le club phocéen dimanche soir, contre Strasbourg, en clôture de la sixième journée de Ligue 1.