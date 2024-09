PSG - OM : De Zerbi ne fait pas la même erreur que Luis Enrique

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tous les deux auteurs d’un très bon début de saison, le PSG et l’OM pourraient potentiellement se disputer pour le titre. Les deux clubs ennemis disposent de deux entraîneurs de grande qualité en la personne de Luis Enrique et de Roberto De Zerbi. Mais pour Emmanuel Petit, le calme du coach marseillais pourrait faire la différence face au sulfureux Espagnol. Explication.

Dans un mois tout pile, le 27 octobre prochain, l’OM recevra le PSG au Vélodrome. Si la saison 2024-2025 en est encore au début, les deux formations rivales connaissent un début de saison canon avec 13 points engrangés sur 15 possibles. Ce Classique pourrait donc déjà être révélateur des états de forme des deux équipes, même si côté fraîcheur, avantage OM, qui ne dispute aucune compétition européenne cette saison.

« Dans sa personnalité, quand les choses ne vont pas dans son sens, il est moins rassembleur »

Le PSG comme l’OM disposent d’un effectif conséquent, mais également de deux entraîneurs très compétents avec Luis Enrique et Roberto De Zerbi. Présent au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce vendredi, Emmanuel Petit a cependant critiqué le manque de calme chez l’Espagnol : « Il va souvent au clash avec ses joueurs. Il l’a prouvé à maintes reprises, dans ses différentes fonctions dans différents clubs, il n’hésite pas à aller au clash. Avec Mbappé par exemple. Il y a plusieurs joueurs qui ont été recrutés qui n’ont pas eu de temps de jeu, par exemple Ramos pendant longtemps il a ciré le banc. Dans la gestion il y a une rudesse quand même. Dans sa personnalité, quand les choses ne vont pas dans son sens, il est moins rassembleur », a lâché le champion du monde 1998, qui préfère clairement le calme de De Zerbi.

« Je n’ai jamais eu quelconque retour de lui en train de se prendre la tête avec ses joueurs »

« De Zerbi, ce n’est pas le cas. Je n’ai jamais eu quelconque retour de lui en train de se prendre la tête avec ses joueurs où il y a eu une scission au sein du vestiaire. Le groupe du PSG, sans les stars, est plus malléable, mais quand même, je me dis que les objectifs sont grands au PSG, et que s’il y a un problème, ça peut être un grain de sable qui va être perturbant », conclut l’ancien joueur de l’AS Monaco notamment.