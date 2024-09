Enfin une bonne nouvelle pour le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG enchaîne les coups durs ces derniers temps. Le club de la capitale est frappé par une hécatombe de blessures en ce moment, et pourrait donc être amené à se passer de certains éléments importants pour le choc face à Arsenal. Luis Enrique devrait toutefois récupérer un joueur clé pour le déplacement à Londres : Gianluigi Donnarumma.

Décidément, le PSG enchaîne les coups durs en ce moment. Le club de la capitale a révélé le groupe de Luis Enrique pour la réception du Stade Rennais ce vendredi soir. Et plusieurs joueurs manquent à l’appel : Marco Asensio, Vitinha, Désiré Doué et Nuno Mendes. Ces quatre éléments ne sont pas aptes à disputer la rencontre.

C'est l'hécatombe au PSG !

Marco Asensio se remet encore de sa blessure musculaire subite à Gérone. Vitinha, lui, est touché à la cheville droite tandis que Nuno Mendes souffre d'un syndrome viral. Désiré Doué, victime d'une entorse à la cheville droite, ne peut pas répondre présent. Luis Enrique ne peut pas non plus compter sur Gonçalo Ramos, qui ne sera remis de sa fracture de la cheville gauche que dans plusieurs semaines, ni sur Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, encore convalescents.

Donnarumma de retour pour le choc contre Arsenal ?

Mais parmi cette avalanche de mauvaises nouvelles, le PSG devrait malgré tout récupérer un élément important du onze de Luis Enrique pour le déplacement sur la pelouse d’Arsenal ce mardi. Comme le rapporte AS, Gianluigi Donnarumma devrait être apte pour la rencontre face aux Gunners. Le portier italien s’est entraîné normalement toute la semaine, et devrait donc pouvoir être en mesure de tenir sa place.