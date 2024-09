Marseille : Hanouna y a perdu «beaucoup d’argent»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre le fait d’être un présentateur, que ce soit à la télévision ou à la radio, Cyril Hanouna est également un grand fan de sport. Adepte du tennis et du padel, il est également un féru de football. Une passion qui lui a donné notamment le rêve de détenir un jour un club de foot. Ça l’a notamment pousser à investir au sein de la formation de Marseille Consolat… avec à clé une grosse perte d’argent.

En 2017, Cyril Hanouna avait fait part d'un rêve pour le moins inattendu : racheter le club de foot de Guingamp. « Peut-être faire des émissions autour du sport ou racheter un club. Ce serait mon rêve, vraiment. Si un jour je pouvais racheter l'En Avant Guingamp, je serais comme un fou. Et je ne rigole pas, c'est vraiment mon rêve », avait-il assuré.

Mbappé : Hanouna lâche une nouvelle anecdote croustillante dans TPMP https://t.co/WiuyJAvxmm pic.twitter.com/peTUDnxSj6 — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

« Le foot ce n’est pas évident »

A défaut d’avoir pour le moment acheter Guingamp ou un autre club de football, Cyril Hanouna avait mis de l’argent au sein du club de Marseille Consolat. Ça a été loin d’être réussite comme l’a révélé le présentateur au micro d’Europe 1 : « J’avais investi à Marseille. Je voulais aider un club qui s’appelait Marseille Consolat, un petit club dans les quartiers. Je l’ai fait, mais là je suis sorti. Et je vais vous dire, le foot ce n’est pas évident. J’ai perdu beaucoup d’argent ».

Hanouna aurait pu investir à l’ESTAC

Si Cyril Hanouna a investi à Marseille Consolat, il aurait également pu mettre de l’argent dans un club de Ligue 1 : Troyes. Toujours au micro de son émission sur Europe 1, il a révélé à propos d’un investissement à l’ESTAC : « François Baroin, on s’entend très bien, c’est un garçon que j’apprécie beaucoup. Il est maire de Troyes. Troyes fait souvent le yoyo entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Une année, où le club de Troyes allait monter en Ligue 1, on discute avec François Baroin. Je le dis, à un moment, mon rêve c’était d’avoir un club de foot. Je dis à François Baroin que Troyes m’intéresserait. Il y avait un propriétaire du club, on avance bien, on se met d’accord sur une première participation pour que je rentre dans le club de Troyes. On fait quelques papiers pour que je fasse une première participation dans le club de Troyes. Les papiers sont dans les mains des avocats. Le championnat commence, premier match, François Baroin vient à la maison, on regarde le match. Il y avait eu 1-1. Deuxième match, ils perdent. Troisième match, François vient à la maison, on regarde le match ensemble et là 1-0, puis 2-0, puis 3-0, puis 5-0, puis 8-0. Je m’en rappelle, François Baroin, plus ça allait, plus il se tournait dans le fauteuil pour pas me regarder. Et puis on en a plus jamais reparlé tous les deux ».