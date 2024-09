Mbappé - PSG : Le tacle de Sarkozy fait réagir Hanouna dans TPMP

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien président de la République et proche du Qatar, Nicolas Sarkozy a adressé un petit tacle à Kylian Mbappé. Le responsable lui reproche d'avoir quitté le PSG en tant qu'agent libre. Cette sortie a fait réagir l'équipe de Touche pas à mon Poste sur C8, et notamment Gilles Verdez. Le journaliste a tenté de décrypter les propos du dirigeant politique.

L’attitude de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre. Après sept ans de bons et loyaux services, l’international français a réalisé son rêve de gosse en rejoignant le Real Madrid. Mais dans cette affaire, le PSG n’a récupéré aucune indemnité de transfert, et cela ne passe pas auprès de Nicolas Sarkozy. Proche du Qatar, l’ancien Président de la République a livré le fond de son pensée dans les colonnes du Parisien.

Mercato - PSG : Dégouté, Luis Enrique interpelle Mbappé après son départ ! https://t.co/SLt46SuZg4 pic.twitter.com/TDhEgDGkRs — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Sarkozy adresse un tacle à Mbappé

« Qu’est-ce que le supporter Nicolas Sarkozy pense du contentieux qui oppose Mbappé à son ancien club ? Kylian (Mbappé) a donné 7 ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix » a confié Sarkozy.

« Bravo Nicolas Sarkozy »

Des propos qui ont fait réagir Gilles Verdez sur le plateau de TPMP. « Sarkozy c’est intéressant parce qu’ancien président de la République, mais très proche du PSG et du président du PSG. Très proche du club, grand connaisseur du club… Il va tout le temps au Parc des Princes voir les matchs. Il explique son admiration pour Kylian Mbappé, le joueur. Mais tout de suite après, il dit qu’il ne comprend absolument pas comment Mbappé est parti dans ces conditions. Qu’il excuse son rêve d’aller au Real Madrid, oui, mais pas comme ça. Sous entendu : il n’aurait jamais dû partir libre. Il ne comprend pas comment un joueur à qui le PSG a donné des sommes folles peut partir sans une indemnité de transfert à son club. Donc c’est un bon tacle quand même à Mbappé. Il fait attention à utiliser un langage diplomatique, mais quand même » a-t-il déclaré. De son côté, Cyril Hanouna semble avoir pris position contre Mbappé. « Bravo Nicolas Sarkozy » a lâché l’animateur.