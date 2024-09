Mbappé : Hanouna lâche une bombe, «c’est un truc de fou»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, l'animateur Cyril Hanouna a lâché de nombreuses informations sur le dossier Kylian Mbappé et notamment sur les tensions avec Neymar. Des révélations qui ont fait l;es gros titres en Espagne, là où évolue aujourd'hui l'international français. Le présentateur de Touche pas à mon poste est revenu sur sa popularité naissante de l'autre côté des Pyrénées.

Annoncé proche de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a balancé quelques indiscrétions sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. Que ce soit durant son émission de radio sur Europe 1 ou lors de Touche pas à mon poste diffusé sur C8, l’animateur a consacré de longues minutes à ce dossier. Récemment, Hanouna en a dit plus sur les tensions, toujours existantes, entre Mbappé et Neymar.

L'énorme révélation d'Hanouna

A en croire le présentateur, Neymar aurait envoyé un message à ses amis, évoluant au Real Madrid, notamment Rodrygo et Vinicius Jr. Dans celui-ci, Mbappé est visé. « Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens [du Real Madrid] et a dit que c’était catastrophique de jouer avec lui et que c’était un enfer » a déclaré Cyril Hanouna durant l'une de ses émissions .

« Je peux vous dire qu’en Espagne, ça doit chauffer »

Une information qui a évidemment fait le buzz en Espagne étant donné que Mbappé défend, aujourd’hui, les couleurs du Real Madrid. Mis au courant, Hanouna s’est amusé de cette popularité naissante. « Regardez ce qu’on m’envoie. Il y a un journal, AS, très connu. Ils mettent Cyril Hanouna. Ils m’ont cité dans AS. Et ils mettent « periodista frances ». Periodista c’est journaliste, alors déjà je vais les appeler, je ne suis pas du tout journaliste, je donne mon avis comme tout le monde. Vous avez vu… Et ils ont mis ma tête. Je peux vous dire qu’en Espagne, ça doit chauffer » a-t-il lâché sur Europe 1.