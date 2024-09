Rabiot - OM : «Il ne voulait pas signer»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel ! Laissé libre par la Juventus, Adrien Rabiot s'est engagé pour deux saisons avec l'OM. Un joli coup pour le club marseillais, qui n'a pas laissé passer cette opportunité. De son côté, le joueur français aurait donné son accord au club marseillais, faute de mieux, selon le journaliste Sébastien Tarrago.

La dernière opération de l’été, c’est lui. Ce mardi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Adrien Rabiot. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, le milieu de terrain s’est engagé avec le club marseillais jusqu’en juin 2026. Malgré son passage au PSG, les supporters phocéens sont plutôt enjoués. De son côté, le journaliste Sébastien Tarrago refuse de s’enflammer, malgré le parcours de Rabiot.

« Adrien Rabiot est tout sauf une star à mes yeux »

« Par rapport aux choix de carrière, je me refuse de porter des jugements sur les choix des joueurs. S’ils ont envie d’aller jouer en Ouzbékistan, ils y vont, je n’ai pas de jugement à faire. Par exemple, quand Gignac était parti au Mexique, j’avais trouvé ça formidable, ce sont des aventures de vie, chacun fait ce qu’il veut. Après, quand on me dit ‘c’est une star en Ligue 1’. Non, Adrien Rabiot est tout sauf une star à mes yeux » a confié le journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Rabiot a signé à contre-cœur ?

Surtout, Tarrago a révélé que Rabiot ne souhaitait pas signer à l’OM en priorité. « Et quand j’entends que c’est formidable pour lui, alors là je m’interroge aussi. Je ne me dis pas que c’est formidable pour lui, il ne voulait pas aller à l’Olympique de Marseille, il voulait aller dans un club dimensionné bien au-dessus et il s’est retrouvé un peu coincé. C’est formidable pour l’OM, on se demande encore comment c’est possible financièrement mais pour lui, ce n’est quand même pas formidable » a-t-il déclaré. Cet été, il aurait refusé des offres importantes, notamment à l'étranger.