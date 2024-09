Luis Enrique annonce de grands changements pour le PSG

Alexis Brunet

Avec l’arrivée de Luis Enrique à sa tête, le PSG a déjà bien changé. Le club de la capitale a retrouvé une certaine crédibilité en France, tout en ayant fière allure en Ligue des champions. En conférence de presse, l’entraîneur parisien a toutefois indiqué qu’il allait continuer à changer des choses afin d’améliorer la performance de son équipe.

Après un début de saison étincelant en Ligue 1, le PSG a rendez-vous avec la Ligue des champions. Mercredi soir, les partenaires de Bradley Barcola affrontent Gérone sur la pelouse du Parc des princes. Une rencontre importante, car avec cette nouvelle formule de C1 il faudra prendre le plus de points possibles afin de se qualifier directement pour les matches à élimination directe.

Luis Enrique promet des changements pour le PSG

Ce mardi, Luis Enrique avait donc rendez-vous en conférence de presse, à la veille du match face à Gérone. Le coach du PSG a balayé l’actualité du club de la capitale et il a notamment indiqué qu’il allait changer certaines choses dans le futur, pour essayer de faire progresser son équipe. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On a changé beaucoup de choses et je vais continuer à changer ce que je considère nécessaire pour que l'équipe améliore cette performance. Même si l'équipe doit avoir des résultats, on l'a modifiée en fonction de ce qu'on considère le mieux pour elle. On essaye de donner les meilleures opportunités à nos joueurs. Je n'ai aucune peur du changement, même si quelque chose va très bien. Si je sens que quelque chose sera positif à l'équipe, je le ferai. C'est un chemin sinueux et c'est une des choses qui me plaît le plus. »

Safonov devrait être titulaire contre Gérone

Des changements, Luis Enrique va être obligé d’en faire concernant son onze de départ face à Gérone. En effet, pour le premier match de Ligue des champions de la saison, Gianluigi Donnarumma manquera à l’appel, car il s’est blessé face à Brest. Pour le remplacer, le coach du PSG devrait faire appel à Matvey Safonov. Enfin, une incertitude demeure pour Vitinha et Warren Zaïre-Emery qui se sont blessés lors de la trêve internationale.