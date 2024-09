OM - PSG : Marquinhos lâche un message glacial à Rabiot

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est la bombe de ce début de semaine, Adrien Rabiot va signer un contrat de deux ans avec l’Olympique de Marseille, une arrivée qui a du mal à passer auprès des supporters du PSG, club où a été formé l’international français. Et ils ne sont pas les seuls à encaisser amèrement cette signature, en témoigne la réponse glaciale de Marquinhos sur le sujet.

Sans club depuis son départ de la Juventus, Adrien Rabiot a retrouvé un club dont l’identité a surpris plus d’un observateur ! L’international français de 29 ans en effet décidé de signer en faveur de l’OM pour les deux prochaines années, lui qui fut formé au PSG. Un énorme coup de la part de Pablo Longoria qui emballe les supporters phocéens, beaucoup moins les fans parisiens. Et parmi ses anciens coéquipiers du PSG aussi, ce choix fait grincer des dents.

Marquinhos répond cash au sujet Rabiot

À la veille de l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions face à Gérone, Marquinhos n’a pas échappé au sujet en conférence de presse. Visage fermé, le capitaine du club de la capitale s’est contenté d’un simple : « pas de commentaire », sans ajouter le moindre mot.

« Il m'a présenté le projet, j'ai adhéré »

Arrivé dans la cité phocéenne ce lundi pour passer sa visite médicale, Adrien Rabiot avait commenté le choix de signer à l’OM. « Ça s'est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré, a réagi le joueur formé au PSG. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot... L'objectif c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer l'Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome ».