OM : Greenwood va dépasser Rabiot

Jean de Teyssière

Jour de visite médicale pour Adrien Rabiot. Si rien d’anormal n’est détecté, l’ancien joueur du PSG s’engagera pour deux ans avec son nouveau club, l'OM. Les questions sur les contours de son contrat se posent désormais et il devrait être le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Mason Greenwood.

Adrien Rabiot à l’OM, c’est imminent. Arrivé lundi soir à l’aéroport de Marignane, l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du PSG a reçu un accueil de star par ses nouveaux supporters. Si tout va bien, il s’engagera pour deux ans avant de vivre un premier entraînement ce mercredi et peut-être un premier match dimanche, face à l’OL.

Une prime à la signature importante

D’après les informations de L’Équipe, Adrien Rabiot va toucher une grosse prime à la signature. Si son salaire sera évidemment moins important qu’à la Juventus, le quotidien français explique que Pablo Longoria a l’habitude d’inclure des bonus en tout genre qui augmenteraient le pécule mensuel et annuel d’Adrien Rabiot.

Greenwood sera mieux payé que Rabiot

A la Juventus, Rabiot touchait environ 7M€ net par an. L’Équipe révèle qu’à l’OM, il ne sera pas le joueur le mieux payé, mais le deuxième. Mason Greenwood, arrivé plus tôt dans l’été, toucherait environ 5M€ par an. En revanche, il n’est pas dit que dans sa seconde année, Adrien Rabiot n’ait pas un salaire fixe plus élevé.