La femme de Cristiano Ronaldo «soulagée», elle dit tout

Amadou Diawara

En novembre 2022, Cristiano Ronaldo a résilié son contrat avec Manchester United. Deux mois plus tard, CR7 s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Nassr. Interrogée sur le transfert de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez a lâché toutes ses vérités, avouant que le départ de Manchester était un énorme soulagement pour elle.

Lors de l'été 2021, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus, et ce, pour faire son retour à Manchester United. Toutefois, son deuxième passage chez les Red Devils ne s'est pas du tout passé comme il l'aurait espéré.

Georgina Rodriguez voulait fuir Manchester

A la peine à Manchester United, Cristiano Ronaldo a fini par être en guerre avec le coach Erik ten Hag et la direction mancunienne. Ainsi, CR7 a trouvé un accord avec les Red Devils pour résilier son contrat au mois de novembre 2022. Libre de tout engagement, Cristiano Ronaldo a migré vers l'Arabie Saoudite deux mois plus tard, et ce, pour s'engager en faveur d'Al Nassr. Un choix totalement validé par sa compagne, Georgina Rodriguez.

«J’étais très heureuse de m’installer en Arabie saoudite»

« Quand Cris m’a dit qu’il allait jouer pour Al-Nassr, j’ai été très soulagée, car je mourrais d’envie de quitter Manchester. Je savais que de grandes choses nous attendaient, et on était tous super motivés. J’étais très heureuse de m’installer en Arabie saoudite », a confié Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, dans la série « Moi, Georgina » sur Netflix.