« On y arrive», la vente de l’OM est imminente

L'OM a clôturé en beauté son impressionnant mercato, dans le sillage de Roberto de Zerbi. Ce mardi, l'arrivée d'Adrien Rabiot a été officialisée par le club marseillais. Le journaliste Thibaud Vézirian a livré son ressenti après cette opération de dernière minute. Et selon lui, l'Arabie Saoudite serait derrière cette signature.

Un Parisien à Marseille. Formé au PSG et originaire de la banlieue parisienne, Adrien Rabiot s’est engagé pour deux saisons à l’OM. Une signature qui vient mettre un terme au recrutement XXL mené par Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto de Zerbi cet été. Journaliste pour Entrevue, Thibaud Vézirian s’est prononcé sur l’arrivée de Rabiot, tout en évoquant ses doutes sur l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’OM.

L'OM termine en beauté

« Gros salaire, international français, titulaire à l’Euro, cadre de la Juventus, veut jouer la Ligue des Champions, et il signe à l’OM. Quand on sait ce qui se prépare au club, ça fait sourire. Le projet est énorme pour la suite, vous savez ce qui arrive pour la suite à l’Olympique de Marseille. On lui garantit quand même des prestations financières énormes. On vous explique en mai qu’il faut faire baisser la masse salariale et ils ramènent De Zerbi avec tout son staff qui font tout exploser» a confié Vézirian, pour qui la vente de l’OM ne fait plus aucun doute.

« Tout est sur les rails »

Vézirian espère désormais une officialisation très rapidement. « Vous avez bien compris qui tire les ficelles. Entre le mercato de cet été, l’ouverture d’un pacte d’associés, tout est sur les rails pour ce que vous savez, mais ça serait bien qu’ils communiquent publiquement dessus. Cela clarifierait la situation auprès des supporters et des journalistes. Mais on y arrive. Ils montent une équipe exceptionnelle avec 12 arrivées et des moyens colossaux par rapport au niveau économique de la Ligue 1, pas besoin d’en rajouter par rapport à tout ça » a-t-il déclaré sur Twitch.