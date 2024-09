Mercato - PSG : Dégouté, Luis Enrique interpelle Mbappé après son départ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG a assisté au départ de Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid en tant qu’agent libre. Interrogé par la presse espagnole, Luis Enrique n’a pas caché ses regrets de voir l’international français plier bagage et ne tarit pas d’éloges à son égard.

Arrivé à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG pour s’engager en faveur du Real Madrid, pour le plus grand plaisir du président Florentino Pérez et son entraîneur Carlo Ancelotti. C’est la soupe à la grimace en revanche dans la capitale, Nasser Al-Khelaïfi étant parti en guerre avec son ancien joueur qui lui réclame 55 millions de salaires et primes impayés, que refuse toujours de verser le PSG. Luis Enrique, aussi, regrette le départ de son ancien joueur.

« Quel dommage qu'il soit parti au Real Madrid »

Interrogé par Movistar, l’entraîneur parisien a pu confier tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé, ne cachant pas ses regrets de le voir aujourd’hui évoluer au Real Madrid. « J'ai rencontré un joueur merveilleux. Quelqu'un d'exceptionnel sur le plan personnel, comme on en rencontre peu de fois quand on arrive et que l'on voit un joueur de ce niveau. Humain, affectueux, proche… Une merveille de joueur. Quel dommage qu'il soit parti au Real Madrid, surtout pour nous à ce moment », confie Luis Enrique.

« Le match contre le Barça était horrible »

En plus de devoir se séparer du meilleur joueur de son équipe, Luis Enrique a vu partir Kylian Mbappé vers le Real Madrid, rival du FC Barcelone, son club de cœur. Joueur catalan entre 1996 et 2004, puis entraîneur entre 2014 et 2017, l’Espagnol conserve une grande attache avec la formation blaugrana, même s’il a lui aussi porté le maillot de la Casa Blanca. Au cours de l’entretien accordé à Movistar, Luis Enrique révèle d’ailleurs la difficulté d’affronter le Barça en Ligue des champions la saison dernière : « Le match contre le Barça était horrible. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné comme joueur et comme entraîneur, ça a été une sensation horrible pour moi, mes enfants et ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça. »