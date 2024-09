Mercato - OM : Rabiot déballe tout après sa signature

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une image que les supporters marseillais ne pensaient pas voir. Celle d'Adrien Rabiot sous le maillot de l'OM. Quelques jours après son arrivée dans la cité phocéenne, l'international français s'est rendu au siège de CGA-CGM, le sponsor principal du club. L'occasion pour le joueur d'évoquer ses premiers pas à Marseille.

Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Le milieu de terrain s’est engagé pour deux saisons avec le club marseillais, qui réalise l’un des coups les plus marquants de son mercato. Laissé au repos face à l’OL, l’international français pourrait faire ses grands débuts face au Racing Club de Strasbourg dimanche soir.

Rabiot raconte son arrivée

En attendant, Rabiot s’est rendu au siège de la société CMA-CGM pour évoquer ses premiers pas à Marseille. « Ça se passe bien dans l’ensemble. Tous les gens que j’ai pu rencontrer sont très sympas avec moi, très avenants, ils m’ont mis dans les meilleures conditions. Que ce soit à mon arrivée à l’aéroport, au club, tous les dirigeants et bien sûr dans le vestiaire, avec les joueurs avec qui j’ai pu échanger. Ça s'est très bien passé. On ne se connaissait pas beaucoup personnellement, mais on apprend à se connaître » a-t-il lâché.

Rabiot apprend à connaître ses équipiers

