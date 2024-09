PSG : Le clash inattendu de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans quelques jours en Espagne, sortira le documentaire consacré à Luis Enrique. L'occasion d'en savoir plus sur sa première année au PSG, et notamment sur les événements qui ont marqué sa saison comme le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone. Quelques extraits ont fuité et ils pourraient faire parler en Catalogne.

Le 30 septembre prochain, la chaîne espagnole Movistar + diffusera un documentaire consacré à Luis Enrique. Arrivé durant l’été 2023 au PSG, le coach espagnol a laissé les caméras suivre son quotidien à Paris, et notamment les préparations de match. Ainsi, des journalistes ont eu l’occasion d’assister au discours de Luis Enrique avant le quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone, son équipe de cœur. Des extraits ont été diffusés et repris par le quotidien As ce mercredi.

Luis Enrique clashe le Barça

Malgré sa proximité avec le Barça, Luis Enrique n’a pas été tendre avec la formation entraînée alors par Xavi. « Le Barça n’est pas une équipe dominante et n’est pas une bonne équipe défensive. Il n’a aucune qualité défensive. Ils jouent avec le ballon. Ter Stegen a battu le record de passes longues. Ils jouent comme Eibar » avait-il confié en marge de la rencontre. Une sortie qui pourrait agacer la Catalogne.

« Le match contre le Barça a été horrible »

Surtout que Luis Enrique avait clamé son amour pour le Barça en avril dernier. « Le match contre le Barça a été horrible. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné comme joueur et comme entraîneur, ça a été une sensation horrible. Pour moi, pour mes enfants et pour ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison, je ne peux pas imaginer une finale contre Barça. » avait déclaré l’entraîneur du PSG, après avoir éliminé son ancienne formation de la Ligue des champions.