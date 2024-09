Mercato - PSG : Luis Enrique a provoqué un départ !

Thomas Bourseau

Cet été, ils ont été nombreux à quitter le PSG et en grande partie sous la demande de Luis Enrique semble-t-il. D’après L’Équipe, après Manuel Ugarte, Carlos Soler et bien d’autres, c’est Sergio Rico qui aurait fait les frais de la gestion d’équipe d’Enrique. Au final, Nasser Al-Khelaïfi se serait rangé derrière la décision de son entraîneur.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique devenait officiellement l’entraîneur du PSG. Au terme de sa première saison à la tête de l’effectif parisien avec un doublé coupe-championnat, ainsi qu’un parcours jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions, le technicien espagnol a pu avoir une idée précise sur ce qu’il recherche pour la suite de son aventure au Paris Saint-Germain. Et notamment sur ce qu’il ne voulait pas au niveau de son effectif.

Sergio Rico, victime du coach ?

Ainsi, Luis Enrique a poussé pour le départ de Manuel Ugarte, pourtant recruté un an plus tôt au Sporting Lisbonne pour 60M€. Le milieu de terrain uruguayen a donc signé à Manchester United, mais n’a pas été l’unique joueur, sur lequel Enrique ne comptait plus, à avoir pris la porte. Nordi Mukiele est parti en prêt au Bayer Leverkusen et plusieurs gardiens comme Alexandre Letellier, Keylor Navas et Sergio Rico en ont fait de même.

Luis Enrique n’en voulait plus, Nasser Al-Khelaïfi a acté son départ

Un an après son accident à cheval, Sergio Rico a quitté le PSG en tant qu’agent libre à l’intersaison, mais n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Al-Garafa ferait le forcing en coulisses dans l’optique de se mettre d’accord avec le gardien espagnol et ses représentants sur les termes d’un contrat. Son départ du PSG aurait été provoqué par Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne l’incluait pas dans ses plans et le président Nasser Al-Khelaïfi se serait finalement rangé à ses côtés si l'on en croit els informations de L'Equipe.