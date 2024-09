Mercato - PSG : La signature d’une star validée en direct !

Pierrick Levallet

Le mercato estival étant fermé depuis plusieurs jours maintenant, le PSG travaille désormais sur certains dossiers internes. Les Rouge-et-Bleu prépareraient notamment la prolongation de Gianluigi Donnarumma. Le contrat du gardien de but de 25 ans expire en juin 2026, et le club de la capitale voudrait le conserver un peu plus longtemps. Jérôme Rothen valide d’ailleurs clairement la potentielle signature du portier italien.

«Je suis pour cette prolongation de contrat»

« Un gardien, on va lui tomber dessus dès qu'il fait une erreur. C'est comme ça et on va retenir que ça. On va pas retenir tout le reste où il a fait des choses bien parce qu’il faut reconnaître aussi pour être juste avec Donnarumma, et c'est pour ça que je suis pour cette prolongation de contrat, c'est que la saison qu'il fait l'année dernière, mise à part cette demi-finale là où je trouve qu’il s’est un peu manqué, il fait une saison pleine. Et il fait une grande saison parce que le PSG concédait beaucoup d'occasions l'année dernière. Donnarumma a très souvent embelli les matchs. Il y a eu des résultats positifs parce qu'il faisait les arrêts » a expliqué l’ancien du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.

«Nous avons la volonté de rester»

Enzo Raiola s’est d’ailleurs montré ouvert à une éventuelle prolongation de Gianluigi Donnarumma au PSG. « Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester » a lancé l’agent de Gianluigi Donnarumma dans les colonnes de Tuttosport récemment. Le dossier semble bien embarqué pour le PSG. À suivre...