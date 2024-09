Mercato : Le PSG va signer «le meilleur gardien au monde» ?

Axel Cornic

Arrivé en 2021 après une victoire et un titre de meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. L’Italien s’est souvent retrouvé en première ligne face aux critiques, mais au sein du club parisien on semble avoir une grande confiance en lui, puisqu’il devrait bientôt signer un nouveau contrat.

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste, Gianluigi Donnarumma ne semble pas intouchable au PSG. C’est en tout cas ce que pensent certains supporters et observateurs, qui n’ont jamais hésité à le critiquer, notamment pour son jeu au pied et ses sorties parfois hasardeuses. D’ailleurs, certaines de ses bourdes continuent de le suivre, comme celle face à Karim Benzema en huitième de finale de la Ligue des Champions 2022 qui avait entrainé l'élimination des Parisiens.

« Nous avons la volonté de rester au PSG »

Il semble pourtant être l’un des piliers sur lequel les dirigeants du PSG souhaitent construire leur projet au cours des prochaines années, comme l’a dévoilé son agent. « Il y a encore deux ans, il n'y a pas d'urgence. Mais oui, il y a déjà eu des premières discussions en ce sens. Campos l'a même avoué publiquement, il aimerait garder Gigio. De notre côté, nous avons la volonté de rester » a expliqué Enzo Raiola, dans les colonnes de Tuttosport.

« C’est le meilleur gardien au monde et en Italie, il y a très peu de talents comme lui »

Lors de cet entretien publié ce mardi, il a également tenu à défendre Gianluigi Donnarumma face à ses nombreux détracteurs. « On a dit beaucoup de choses sur lui par le passé, mais il a toujours été prêt à accepter les critiques » a assuré Raiola. « Personnellement, je pense que ces critiques étaient souvent inopportunes et déplacées. Mais je suis celui qui connais le mieux sa valeur, c’est le meilleur gardien au monde et en Italie, il y a très peu de talents comme lui ».