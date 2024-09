Un Algérien a l’OM, son agent dit tout !

Axel Cornic

Cet été, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir le plus de renforts possibles à Roberto De Zerbi, avec plus d’une dizaine de recrues. Mais Mehdi Benatia ainsi que Pablo Longoria auraient aimé faire plus, avec notamment Ismaël Bennacer de l’AC Milan, qui n’est finalement pas arrivé dans le sud de la France.

On a rarement vu un tel mercato à Marseille, même avec un Pablo Longoria qui nous a habitué aux grands changements. Mais tout n’a pas réussi à l’OM et depuis la fin du marché des transferts plusieurs échecs ont fait surface, avec notamment l’arrivée manquée d’un certain Ismaël Bennacer.

OM - Benatia : Il balance cash sur les «méthodes de voyou» https://t.co/sHsbei0uDL pic.twitter.com/ZYUYjZSYyN — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

« Il y a eu une phase de discussion avec quelques clubs, mais… »

Dans les colonnes de Tuttosport ce mardi, l’agent de l’international algérien s’est exprimé au sujet des derniers mois agités. « Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu une phase de discussion avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en discussion son envie de rester à Milan » a déclaré Enzo Raiola, qui gère la carrière du joueur depuis le décès de Mino Raiola en avril 2022.

« Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan »

« Je rappelle que le marché arabe n’est pas ouvert tous les jours et pas tous les joueurs ne peuvent aller en Arabie Saoudite » a précisé l’agent d’Ismaël Bennacer, qui en plus de l’OM était effectivement annoncé du côté de la Saudi Pro League. « Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. On est bien à Milan, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan ».