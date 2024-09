PSG : Luis Enrique fait une annonce pour le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a décidé de se montrer discret sur le mercato en recrutant seulement quatre joueurs pour un total de 170M€. Il faut dire que le club de la capitale a décidé de changer de stratégie en matière de transferts et Luis Enrique a d'ailleurs confirmé que le PSG refuserait désormais de surpayer pour un joueur.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a confirmé sa nouvelle stratégie sur le mercato qui consiste à ne plus surpayer pour des joueurs, et surtout à miser désormais sur des joueurs à fort potentiel. Ainsi, quatre joueurs ont rejoint Paris cet été à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho. Et Luis Enrique confirme d'ailleurs que le PSG gardera cette stratégie pour les prochains marchés.

Mercato - PSG : Dégouté, Luis Enrique interpelle Mbappé après son départ ! https://t.co/SLt46SuZg4 pic.twitter.com/TDhEgDGkRs — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Luis Enrique confirme le changement de stratégie

« Quand ils m’ont contacté, il fallait convaincre les responsables, le président et Luis Campos, que c'est la bonne voie. Avec les joueurs précédents, je ne serais pas venu. Ils n'avaient pas besoin de moi pour cela. Je suis venu parce que les circonstances étaient ce que je voulais qu'elles soient », assure l'entraîneur du PSG au micro de Movistar+ avant de poursuivre.

«Nous allons essayer à l'avenir de ne pas payer des sommes exorbitantes»

« J'ai dit : "si ces joueurs sont là, je viendrai". Mais en toute liberté. L'idée était de se remettre sur les rails. Nous allons essayer à l'avenir de ne pas payer des sommes exorbitantes pour des joueurs qui n'ont pas ce prix. Ce n'est bon ni pour le joueur ni pour la santé sportive », ajoute Luis Enrique.