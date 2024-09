Mercato : Le PSG a lâché un joueur «merveilleux» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis de nombreux mois, le départ de Kylian Mbappé est acté, mais n'a été rendu officiel qu'au début du mois de juin. Le Bondynois s'est engagé au Real Madrid et Luis Enrique est revenu sur ce départ, reconnaissant que le PSG a laissé filer un joueur exceptionnel, et regrette même d'avoir perdu un tel attaquant.

Comme attendu, Kylian Mbappé, en fin de contrat, a quitté le PSG pour s'engager avec le Real Madrid. Un départ que le club de la capitale n'a pas compensé par le recrutement d'un attaquant d'envergure internationale. Et Luis Enrique semble d'ailleurs très déçu d'avoir perdu un tel attaquant.

«J'ai trouvé un joueur merveilleux et une personne d'un niveau exceptionnel»

« Dans le cas de Kylian, j'ai trouvé un joueur merveilleux et une personne d'un niveau exceptionnel, comme on en trouve rarement quand on arrive et qu'on voit un joueur de ce niveau humain, affectueux et proche. Quel dommage qu'il soit parti à Madrid ! », lance l'entraîneur du PSG dans une interview accordée à Movistar+.

«Quel dommage qu'il soit parti à Madrid !»

« Surtout pour nous à l'époque. Mais la vie fait aussi partie du jeu. Bonne chance à lui. Je n'ai rien à lui reprocher, nous avons été conditionnés par son départ. Nous avons toujours essayé d'améliorer ses qualités et de masquer ses défauts. Il a toujours été très poli et respectueux. Son frère et ses parents aussi », ajoute Luis Enrique.