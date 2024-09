PSG : Luis Enrique raconte un moment «horrible» à Paris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nommé sur le banc du Paris Saint-Germain l’été dernier, Luis Enrique a notamment eu l’occasion de retrouver le FC Barcelone, son club de cœur, pour sa première année dans la capitale. Un moment « horrible » à vivre comme il l’a raconté à la télévision espagnole, et ce malgré la qualification parisienne.

Pour sa première saison au PSG, Luis Enrique a fait fort en remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Le seul regret vient de la Ligue des champions, avec une élimination en demi-finale contre le Borussia Dortmund après avoir notamment sorti le FC Barcelone au tour précédent. Une double confrontation pénible pour Luis Enrique.

Des retrouvailles dont Luis Enrique se serait bien passé

Car l’entraîneur du PSG a une histoire forte avec le club culé, au sein duquel il a évolué en tant que joueur et avec qui il a remporté la Ligue des champions sur le banc de touche en 2015. Interrogé par Movistar, Luis Enrique révèle qu’il s’agissait d’un moment « horrible » pour lui.

« Il y avait beaucoup d’émotion »

« C’était horrible la double confrontation contre le FC Barcelone. Il y avait beaucoup d’émotion. Revenir à la maison contre le club qui m’a le plus donné en tant que joueur et entraîneur. C’était une sensation horrible pour moi, mais aussi horrible pour mes enfants et ma femme. J’espère ne pas rejouer contre eux cette saison. Je ne peux pas imaginer une finale contre le Barça », a indiqué Luis Enrique, rapporté par Canal-Supporters. Pour rappel, le PSG s’était incliné au Parc des Princes (2-3) avant de l’emporter en Catalogne (4-1).