PSG : Barcola frustré par Luis Enrique ?

Jean de Teyssière

Trois jours après la victoire poussive en Ligue des Champions face à Gérone (1-0), le PSG se déplaçait en Champagne, pour y affronter le Stade de Reims. Le club de la capitale n’a pas pu ramener mieux qu’un match nul (1-1) et durant la rencontre, Bradley Barcola s’est montré frustré par les consignes imposées par Luis Enrique.

Le PSG a failli perdre son premier match de la saison. Face à un Stade de Reims bien organisés, les Parisiens concèdent l’ouverture du score à la 9ème minute, grâce à but de Nakamura. Ousmane Dembélé marque ensuite son quatrième but de la saison et égalise pour son équipe. 1-1 score final, un résultat qui permet à l’OM de recoller à la tête du classement.

En pleine guerre, le PSG zappe totalement Mbappé https://t.co/Z0agVp9TL1 pic.twitter.com/fQEi1aEi2i — le10sport (@le10sport) September 23, 2024

Les consignes strictes de Luis Enrique

Dans les colonnes de L’Equipe, il est révélé que les consignes de Luis Enrique sont très strictes. Les joueurs du PSG doivent respecter un placement strict et ne pas dépasser leurs fonctions. Même lorsqu’un but est marqué sur phase de transition, Luis Enrique n’est pas content et montre à la vidéo qu’il ne faut jouer de cette façon. Dans la pratique, cette façon de fonctionner peut parfois créer des tensions au sein de l'effectif parisien.

Barcola montre sa frustration en plein match

Si au moins, le PSG est bien organisé tactiquement, l’obstination de Luis Enrique à vouloir jouer en attaque placée à chaque fois peut frustrer les joueurs. Face à Reims, Bradley Barcola demandait le ballon dans la profondeur mais les milieux de terrains parisiens ne l’ont pas servi, car il ne s’agissait pas du plan de jeu voulu par Luis Enrique. S’il n’est pas respecté, les joueurs peuvent en plus être déclassés. Mais avec deux ailiers rapides, qui aiment prendre la profondeur, cette façon stricte de jouer peut parfois être frustrante et Bradley Barcola s’est montré agacé face à Reims...