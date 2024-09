PSG : Une recrue se fait calmer, «je comprends…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival pour pallier le départ de Keylor Navas, Matvey Safonov avait clairement indiqué à son arrivée dans la capitale qu'il n'était pas venu pour être doublure, et que personne au sein du club francilien lui avait indiqué que Gianluigi Donnarumma était le numéro un. Trois mois plus tard, le discours est bien différent de la part de la nouvelle recrue du PSG.

Avec les départs de Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier qui sont tous arrivés en fin de contrat avec le PSG en juin dernier, Luis Campos a donc été contraint d'aller chercher un nouveau gardien capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le conseiller sportif parisien a jeté son dévolu sur Matvey Safonov (25 ans), international russe, qui a débarqué en provenance de Krasnodar pour 20M€. Et Safonov avait fait une sortie médiatique très remarquée en juin dernier après son arrivée au PSG...

« Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux »

Interrogé à l'époque par le média russe Nobel, Matvey Safonov avait indiqué noir sur blanc que le PSG ne lui avait pas expliqué qu'il serait doublure de Donnarumma : « Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre (…) Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un. Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai jamais perdu une compétition (…) J'ai toujours été numéro un jusqu'à présent. Je ne peux pas être remplaçant », confiait la nouvelle recrue du PSG.

« Je comprends que Donnarumma est le numéro un »

Mais en zone mixte samedi soir après le match nul concédé par le PSG à Reims (1-1), Safonov a littéralement changé ses propos sur son statut au club : « Je suis très heureux d'être au PSG, j'ai besoin de travailler encore. Parfois mon équipe a besoin de moi et je vais être prêt à faire mon travail. Je comprends en arrivant ici que Donnarumma est le numéro un et je suis ici pour travailler et me montrer à l'entraînement et à l'équipe quand ils ont besoin de moi. Je serai prêt quand ils auront besoin de moi ». La hiérarchie est désormais claire au PSG.