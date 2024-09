Départ de Mbappé : Il lâche une grande annonce sur le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé, qui après sept ans dans la capitale, a décidé de ne pas renouveler son contrat, et s’est engagé en faveur du Real Madrid. Mais alors que le club parisien réalise un bon début de saison, le défenseur de Reims Emmanuel Agbadou a affirmé que ce PSG version 2024-2025 était bien meilleur.

Auteur de 256 buts avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé d’aller écrire la suite de sa carrière en Espagne. Cet été, le Français de 25 ans s’est engagé en faveur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, laissant le club parisien orphelin de sa plus grande vedette offensive. Pourtant, la saison dernière, Luis Enrique avait déjà préparé l’après-Mbappé, et avait également affirmé implicitement, que son équipe serait plus forte collectivement sans l’ex numéro 7.

PSG : Il dit non pour ce transfert surprise https://t.co/Mmp0SvpnEe pic.twitter.com/7Y8BOAwWpl — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

Luis Enrique veut s’affranchir de Kylian Mbappé

« Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif (…) Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 », expliquait ainsi Luis Enrique en août dernier.

« Ils jouent tous ensemble, ils défendent tous ensemble, c'est plus difficile »

Alors que le PSG a buté sur le Stade de Reims ce samedi soir (1-1), le défenseur rémois Emmanuel Agbadou a affirmé que Paris était plus fort cette saison : « Le Paris d'avant et le Paris de cette saison ne sont pas le même. Ils jouent tous ensemble, ils défendent tous ensemble, c'est plus difficile. Ils ont cette faculté à récupérer le ballon rapidement. Ils sont très réactifs. Tu ne peux pas laisser des joueurs comme ça en leur laisser le temps avec le ballon. Sans pression, ils peuvent te faire mal. On essaye de réduire leur temps avec le ballon et on l'a pas mal fait », a lâché l’Ivoirien en zone mixte.