Désillusion au PSG, Luis Enrique lâche un aveu

Ce samedi soir, le PSG a connu son premier coup de frein de la saison avec un match nul concédé cette saison sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Rapidement menés, les Parisiens ont tout de même réussi à revenir dans le match. Après la rencontre, Luis Enrique a concédé que les Rémois avaient délivré une belle prestation.

Quelques jours après une victoire poussive face à Gérone en Ligue des Champions (1-0), le PSG a subi un coup d’arrêt. Ce samedi soir, le club de la capitale se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims avec l’ambition de poursuivre sur sa série de victoires.

Premier match nul de la saison pour le PSG

Mais alors que Luis Enrique a mis en place une grande rotation en préservant plusieurs de ses cadres, le PSG a longtemps été dos au mur en raison de l’ouverture précoce du score par les Rémois. Finalement, Paris est allé chercher l’égalisation en seconde période par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé.

« Ils ont été très forts physiquement et ils ont bien joué avec le ballon »

Après ce premier match nul de la saison, Luis Enrique a reconnu la belle prestation de son adversaire du soir : « On savait depuis le début du match que ça serait très difficile. Ils ont été très forts physiquement et ils ont bien joué avec le ballon. Ce match a commencé avec un but un peu chanceux pour eux. Il n’y a pas grand-chose d’autre à dire. Il faut qu’on continue et qu’on reparte de l’avant », a confié l’Espagnol en conférence de presse.