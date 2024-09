PSG : Il annonce le gros coup du mercato, c’est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret sur le mercato, le PSG a tout de même réussi à boucler l’arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Desiré Doué. Et celui qui dégage la meilleure impression depuis le début de saison n’est pas forcément celui qui était le plus attendu au moment de son transfert.

Après un été 2023 de folie, le mercato estival 2024 du PSG a été beaucoup plus calme avec l'arrivée de seulement quatre nouvelles recrues à savoir Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Desiré Doué. Et pour Dominique Séverac, journaliste du Parisien, la meilleure recrue estivale est pour le moment le défenseur équatorien.

Pacho, le joli coup du PSG ?

« A cet instant de la saison, après seulement 5 matchs, je dis Willian Pacho. Il est solide, fiable, bon dans les duels et pas maladroit avec ses pieds, plutôt bien placé. Désiré Doué, on ne l'a pas encore assez vu et João Neves est toujours intéressant mais il n'était pas titulaire hier soir », confie-t-il dans une série de questions/réponses sur le site du Parisien, avant d’évoquer Matvey Safonov, la quatrième recrue estivale du PSG qui faisait ses débuts mardi soir contre Gérone.

«Il est solide, fiable, bon dans les duels et pas maladroit avec ses pieds»

« Je l'ai trouvé rassurant pour une première. Ce qui m'a plu, c'est qu'il n'a pas eu grand-chose à faire mais l'a bien fait. C'est ce qui est le plus dur pour un gardien : être décisif sur une ou deux actions. Il mérite d'être revu », ajoute Dominique Séverac.