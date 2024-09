PSG : Dembélé au Real Madrid, il ne manque qu’une seule chose

Jean de Teyssière

Ce mercredi, le PSG faisait ses grands débuts en Ligue des Champions. Le club de la capitale affrontait Gérone et s’en est très bien sorti, avec une victoire 1-0, acquise dans les dernières minutes à cause d’une erreur de main du gardien espagnol. Ousmane Dembélé a été très en vue mais a manqué de lucidité et de réalisme, ce qui l’empêche de jouer dans un grand club comme le Real Madrid.

Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, il faut gagner le plus de match possible. Le calendrier du PSG, qui affrontera notamment Arsenal, l’Atlético de Madrid ou encore Manchester City ne laisse pas beaucoup de place pour les contreperformances. Fort heureusement, les hommes de Luis Enrique sont sortis vainqueurs de leur duel face à Gérone (1-0) grâce, il faut le dire, à l'incroyable boulette du gardien Gazzaniga, qui a mal jugé un centre à ras de terre de Nuno Mendes.

L'ERREUR DE GAZZANIGA QUI DÉLIVRE LE PSG À LA 90ÈME MINUTE ! 🤯#PSGGIR | #UCL pic.twitter.com/6HemfWsfjd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 18, 2024

Dembélé maladroit

Très performant depuis le début de la saison avec déjà trois buts en quatre matchs, Ousmane Dembélé n’a pas réussi à porter le PSG en Ligue des Champions face à Gérone. L’ancien joueur du FC Barcelone a même eu l’occasion de marquer mais a incroyablement manqué son face-à-face avec le gardien de Gérone, bien repris par le défenseur espagnol. Heureusement pour lui, il n’y a pas eu de conséquence puisque Gazzaniga a fait une incroyable boulette, permettant au PSG de remporter cette première rencontre 1-0.

«Il n’a pas la finition, sinon il jouerait peut-être au Real Madrid»

Dans l’émission de RMC, le Super Moscato Show, Vincent Moscato a analysé le match d’Ousmane Dembélé face à Gérone mercredi soir : « Dembélé est redevenu le joueur chaotique, un coup en haut, un coup en bas. Il n’a pas de sang-froid, il ne peut pas finir. C’est ce qui le sépare des grands, il n’assassine personne, il n’a pas la finition ou alors peut-être qu’il jouerait au Real Madrid. »