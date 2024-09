PSG - Barcola : Le gros coup de gueule de Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Étincelant depuis le début de la saison, Bradley Barcola a connu un match compliqué ce mercredi soir face à Gérone en Ligue des Champions (1-0). Peu à son avantage, le numéro 29 a rapidement été remplacé par Luis Enrique. Mais après la rencontre, le coach espagnol est monté au créneau pour son crack, critiquant les journalistes au passage.

En l’absence de Kylian Mbappé, il est désormais attendu au tournant. Grande révélation de la seconde partie de saison dernière et devenu international Français, Bradley Barcola réalise un très bon début de saison avec le PSG. Auteur de quatre buts en autant de matchs de championnat, l’ailier de 22 ans a égalé son total de réalisations de la saison précédente en une petite poignée de minutes…

Le PSG évite un piège, ce crack jubile ! https://t.co/yynowfT80v pic.twitter.com/PnZMUaIa56 — le10sport (@le10sport) September 19, 2024

Deux derniers matchs plus compliqués pour Barcola

Cependant, le numéro 29 a été plus discret lors des deux dernières rencontres du PSG. Face à Brest samedi (3-1) et ce mercredi soir face à Gérone (1-0) en Ligue des Champions, Bradley Barcola aura été moins en réussite, même si ce dernier aurait pu être servi par Ousmane Dembélé afin d’ouvrir le score contre le club espagnol au Parc des Princes. Remplacé par Désiré Doué à l’heure de jeu, Bradley Barcola a pu compter sur le soutien infaillible de son entraîneur Luis Enrique, qui s’est exprimé à son sujet après la rencontre.

« Il y a deux semaines, vous l’idolâtriez tous, et aujourd’hui, c’est pourtant le même joueur »

« Bradley est toujours ce même joueur formidable. Il y a deux semaines, vous l’idolâtriez tous, et aujourd’hui, c’est pourtant le même joueur très jeune, avec beaucoup de qualités offensives et défensives. Il veut s’améliorer. Moi, je ne fais pas de comparaison, le passé ne m’intéresse plus. Le présent m’intéresse. Après le début de saison que nous venons de vivre et la réponse de nos supporters à chaque match, ce qui m’importe, c’est le présent. J’aime l’attitude de mes joueurs qui luttent jusqu’à la fin », a lâché le coach du PSG en conférence de presse.