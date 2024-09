PSG - Ligue des Champions : Cette recrue annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 45M€ pour le recrutement de Willian Pacho. L’international Équatorien, fort d’une belle saison avec l’Eintracht Francfort, s’est rapidement imposé dans la défense de Luis Enrique. Après la victoire parisienne contre Gérone ce mercredi soir (1-0), le joueur de 22 ans a d’ailleurs annoncé du lourd concernant la Ligue des Champions pour Paris.

Le PSG s’est fait peur. Alors que le club parisien rencontrera notamment Arsenal, l’Atlético de Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City, cette rencontre de mercredi soir face à Gérone était déjà très importante pour la formation de Luis Enrique. Dans un match où les Rouge et Bleu ont été peu inspirés, le salut est finalement venu de Nuno Mendes qui a offert la victoire à Paris (1-0).

Willian Pacho s’affirme au PSG

Mais ce succès n’a pas rassuré les observateurs, loin de là. Une nouvelle fois aligné en tant que titulaire aux côtés de Marquinhos, Willian Pacho a livré une prestation solide. Arrivé cet été au PSG en provenance de l’Eintracht Francfort, l’Équatorien offre une solution de choix à Luis Enrique à ce poste d’axial gauche. Interrogé en zone mixte à l’issue de la rencontre, le numéro 51 a affirmé que ce PSG avait les épaules pour cette nouvelle formule de Ligue des Champions.

« On travaille pour faire partie des meilleurs »

« Sans aucun doute. On travaille chaque jour pour s'améliorer car la concurrence est élevée, mais on travaille pour faire partie des meilleurs. On essaie de faire bien les choses, et advienne que pourra », a lâché Willian Pacho dans des propos rapportés par l'Equipe.