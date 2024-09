Le PSG se fait fracasser par un Marseillais !

Arnaud De Kanel

Victorieux de Gérone pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG a montré un visage inquiétant. Le club de la capitale n'avait pas tiré une seule fois à la mi-temps et n'a pas su rééditer ses bonnes performances du début de saison. Le Marseillais Samir Nasri ne croit pas à la révolution du début de saison et il l'a fait savoir sur le plateau du Canal Champions Club.

Dans la douleur, le PSG a disposé de Gérone sur la plus petite des marges mercredi soir au Parc des Princes. Les belles promesses du début de saison se sont-elles déjà envolées ? Pour Samir Nasri, certains observateurs voyaient tout simplement le PSG trop beau qu'il ne l'était.

«Je n’ai rien vu de tout ça»

Le PSG version 2024-2025 est salué par la critique depuis le début de la saison. Avec quatre victoires en autant de rencontres, un jeu porté sur l'avant et plus dépendant de Kylian Mbappé, les hommes de Luis Enrique répondent présent. Mais le club de la capitale a peut-être été mal jugé sur ce début de saison car Samir Nasri n'était pas convaincu avant cette rencontre de Ligue des champions face à Gérone. Il l'est encore moins après.

«Encore heureux qu’ils gagnent»

« En avant-match, tout le monde a dit "c’est un nouveau PSG, j’ai vu des attitudes, des choses”. Après ces 90 minutes, je n’ai rien vu de tout ça. Encore heureux qu’ils gagnent contre Gérone, c’est une équipe du chapeau 4 et le PSG est censé être un prétendant crédible à la victoire finale (…) Là, quel joueur de Gérone est titulaire au PSG ? Aucun, même sur le banc, je ne les prends pas. On doit se contenter d’une victoire 1-0 à domicile, à la 89e, et tirée par les cheveux ? », a pesté Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club.