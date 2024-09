Le PSG a fait un choix monstrueux ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il faisait partie des grandes priorités du PSG pour le mercato estival, et il a bien été recruté : João Neves a débarqué dans la capitale pour 70M€ en provenance du Benfica Lisbonne. Et Marquinhos, déjà emballé par son nouveau coéquipier, s’est enflammé à son sujet en le qualifiant de « monstre ».

Comme chaque été, le PSG a dû faire des choix pour son mercato, et l’une des grandes priorités de Luis Campos n’était autre que João Neves. Le milieu de terrain portugais de 19 ans a finalement été la grosse recrue de l’été puisqu’il a débarqué au club pour 70M€. Et il fait déjà halluciner ses partenaires du PSG.

Il est «froid», le PSG se lâche sur cette recrue https://t.co/l00Ojm7Hed pic.twitter.com/97iL8DpbaB — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

« Un monstre »

Marquinhos, interrogé en conférence de presse mardi, a confié toute son admiration pour Neves : « C’est un monstre ! Il s’est rapidement adapté au jeu de l’équipe. Notre philosophie n’est pas forcément simple à appréhender, surtout au milieu où c’est une place importante, mais dès les premiers matchs il affiche un très haut niveau », indique le capitaine du PSG.

« On es tous très contents »

« Même s’il est jeune, on le sent mature. Il est arrivé prêt et on est tous très contents de ce qu’il réalise », poursuit Marquinhos, qui semble donc très heureux de ce choix de recrutement de la part du PSG.