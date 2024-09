Sextape, photos de pieds… Un scandale agite le PSG !

Jean de Teyssière

Le PSG est secoué par une affaire dont il se serait bien passé. Un enseignant de son centre de formation, âgé de 27 ans, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour corruption de mineurs. L’accusé en question aurait embrassé un de ses élèves dans le cou, demandé une sextape à un autre ou encore des photos de pieds…

En ce début de saison, tout va bien au PSG. Aucune défaite en Ligue 1, une première place en championnat, des joueurs qui adhèrent tous à la philosophie de Luis Enrique… Seule ombre au tableau, une récente arrestation d’un membre du club parisien, accusé de corruption de mineurs.

Transferts : Le regret de Luis Enrique sur le mercato du PSG https://t.co/UtG9YInhxA pic.twitter.com/m7f97xwZID — le10sport (@le10sport) September 18, 2024

Un enseignant de 27 ans arrêté

Ce lundi 16 septembre, un enseignant du centre de formation du PSG a été placé en garde à vue puis entendu par la justice, révèle RMC Sport. Il est accusé de corruption de mineurs. En moins d’un an, il avait commis plusieurs actes répréhensibles, alors étudiés par le PSG. L’enseignant, avec un comportement jugé trop proche de ses élèves avait été rappelé à l’ordre, mis à pied, puis il a démissionné.

Des faits graves reprochés

Les faits qui sont reprochés à cet enseignant de 27 ans sont graves. Un élève assure que cet homme lui aurait embrassé le cou. Plusieurs élèves révèlent qu’il leur aurait demandé une photo de leurs pieds mais aussi de les masser ou bien les embrasser et les lécher. Un élève raconte qu’il aurait tenté de mettre sa fin dans son survêtement et qu’il lui aurait demandé une sextape de lui en action avec sa petite amie. RMC Sport révèle qu’une demi-douzaine de ces élèves ont rapporté ces comportements et que les parents de l’un d’entre eux ont porté plainte. Rappelons que ces jeunes sont tous âgés entre 14 et 16 ans. Le suspect reconnaît la majorité des faits, sauf le bisou dans le cou.

Des antécédents graves

Après son arrivée au PSG, cet enseignant avait été condamné en mai dernier par le tribunal de Bobigny pour des faits similaires commis en 2021. Il a été inscrit au fichier des délinquants sexuels et son procès se déroulera le 31 janvier prochain. Pour RMC Sport, le PSG annonce que : « Dès qu'il a été informé, le club a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires. Le professeur vacataire a été mis à pied et les autorités compétentes ont été alertées sans délai, prenant immédiatement en charge le dossier. La protection de l'intégrité des athlètes a toujours été et reste une priorité absolue du Paris Saint-Germain. »