Le PSG annonce deux bonnes nouvelles

Amadou Diawara

Lors de la dernière trêve internationale, le PSG a perdu deux soldats : Vitinha et Warren Zaïre-Emery. En effet, les deux milieux de terrain de Luis Enrique se sont blessés avec le Portugal et la France, leurs sélections respectives. Heureusement pour le PSG, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont aptes pour la réception de Gérone ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont les valeurs sûres de Luis Enrique au milieu de terrain cette saison. En effet, le coach du PSG a toujours titularisé ses deux joueurs avant la première trêve internationale. Toutefois, Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont blessés avec le Portugal et la France, leurs sélections respectives.

Vitinha et Zaïre-Emery sont de retour

Privé de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery pour la réception de Brest ce samedi, Luis Enrique va pouvoir compter sur ses deux protégés lors du prochain match. En effet, les deux milieux de terrain du PSG ont repris l'entrainement collectif ce lundi. Logiquement, ils ont donc été convoqué par Luis Enrique pour le duel face à Gérone, prévu ce mercredi soir au Parc des Princes.

Le groupe du PSG contre Gérone

Le groupe du PSG pour affronter Gérone au Parc des Princes ce mercredi soir : Achraf Hakimi, Marquinhos, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Désiré Doué, Vitinha, Kang-In Lee, Randal Kolo Muani, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, Matvey Safonov, Yoram Zague, Willian Pacho, Louis Mouquet, Arnau Tenas et Joao Neves.