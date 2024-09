PSG : Déjà un problème avec ce joueur à 40M€ ?

Jean de Teyssière

Au PSG, la star est désormais le collectif. C’est sans doute pour cette raison que cet été, le club parisien n’a pas cherché à remplacer Kylian Mbappé. Le PSG a choisi quatre joueurs : Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Concernant le défenseur équatorien, le PSG pourrait avoir faire une bonne pioche, même s’il a pas mal de lacunes.

Après les belles victoires face à Lille et Brest, deux équipes jouant la Ligue des Champions cette saison, le PSG s’attaque à Gérone pour ses grands débuts dans la compétition. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, certains joueurs auront l’occasion de montrer qu’ils ont leur place dans l’effectif de Luis Enrique.

«Pacho, un joueur qui a des difficultés avec le ballon»

Miguel Angel Ramirez, son entraîneur à Independiente del Valle explique dans L’Equipe les lacunes de Willian Pacho : « De ses premiers jours, je me souviens d'un joueur très fort dans les duels, mais qui avait déjà des difficultés avec le ballon, dans la technique et dans la compréhension tactique. Mais on a tout de suite vu que c'était un joueur qui allait s'améliorer très vite dans la façon dont il se comportait. On jouait déjà un jeu de possession, donc il n'y a rien de nouveau pour lui au PSG. On mettait aussi beaucoup d'intensité et on demandait exactement la même chose que Luis Enrique à nos défenseurs. On avait aussi un coach individuel qui travaillait avant et après les entraînements, et il prenait pas mal de cours avec lui sur la partie technique. »

«Il n’est pas encore un top mondial»

Pour Dino Toppmöller, qui l’a eu sous ses ordres l’année dernière à Francfort : « Les passes diagonales, la recherche des bonnes zones, les passes en profondeur, sont des domaines où il peut encore faire mieux. Il est bon quand même, mais il n'est pas encore un top mondial. Il a un bon pied gauche mais, au PSG, c'est du très, très haut niveau. Il n'aime pas trop prendre de risques avec le ballon, mais il va progresser. » La Ligue des Champions sera un très bon test pour le néo-Parisien.