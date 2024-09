Transferts : Le PSG gagne un pari à 50M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG a changé de stratégie de recrutement lors de l’été 2023. Le club de la capitale ne voulait plus empiler les stars et préférait plutôt recruter des joueurs français. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu sont allés chercher Ousmane Dembélé. Les dirigeants parisiens n’ont déboursé que 50M€ pour l’arracher des mains du FC Barcelone.

Le PSG a tenté un pari avec Dembélé

Comme le rapporte MARCA, Ousmane Dembélé était d’ailleurs un pari aux yeux du PSG. Luis Enrique appréciait son profil et était favorable à son transfert. Et pour le moment, le pari est gagnant pour le club de la capitale. Ousmane Dembélé apporte un vrai plus dans le jeu du PSG, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé.

Luis Enrique l'a transformé !

En effet, l’ailier de 26 ans se veut nettement plus efficace devant le but depuis le début de saison. L’international français travaille beaucoup devant le but avec Luis Enrique à l’entraînement. Et les efforts de la star du PSG commencent à porter leurs fruits (3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs en club). À voir maintenant si Ousmane Dembélé maintiendra ce cap tout au long de la saison.