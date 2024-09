Transfert de Rabiot à l’OM : Gros tacle envoyé sur sa mère !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé à l'OM ce mardi. Interrogé sur le transfert de l'international français, l'agent Bruno Satin a affirmé qu'il avait dû se rabattre sur l'écurie phocéenne cet été, et ce, parce qu'il ne disposait pas d'un représentant professionnel, taclant ainsi Véronique Rabiot, la mère du joueur.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus librement et gratuitement lors de l'été 2019. Cinq années plus tard, le milieu de terrain de 29 ans a signé à l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec les Bianconeri, Adrien Rabiot s'est engagé pour 0€ en faveur du club olympien. Et pourtant, Adrien Rabiot aspirait à rejoindre une écurie beaucoup plus huppée.

«C’est bien d’être accompagné par des professionnels»

Présent dans l'After Foot de RMC Sport ce lundi soir, Bruno Satin a pris position sur le transfert d'Adrien Rabiot à l'OM. Selon l'agent français, l'ancien titi du PSG aurait pu rejoindre l'un des meilleurs clubs au monde s'il n'était pas représenté par sa mère, Véronique. « Adrien Rabiot ? C’est aussi la résultante de l’incompétence des gens qui l’ont accompagné. (…) Il est conseillé par sa mère et ça montre bien que c’est bien d’être accompagné par des professionnels, car s’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen. De surcroît, il était libre », a jugé Bruno Satin.

«Ça lasse rapidement tous les professionnels»

Dans la foulée, Bruno Satin a révélé que Véronique Rabiot avait fait capoter le transfert de son fils, Adrien, vers l'Atlético de Madrid. « J’ai eu le directeur sportif de l’Atlético fin juillet, il m’a dit : “j’ai eu deux conversations avec la maman, bon j’ai arrêté tout de suite car elle m’a expliqué où devait jouer son fils”. Ça lasse rapidement tous les professionnels, c’est insupportable », a conclu l'agent français.